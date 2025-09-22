Spider man in ospedale | commozione cerebrale per Tom Holland sul set
Un brutto incidente accaduto all’attore protagonista del quarto film su Spider Man, Spider-Man: Brand New Day, ha causato uno stop immediato delle riprese e tenuto col fiato sospeso i fan di Tom Holland. L’attore 29enne ha infatti subito una brutta commozione cerebrale durante una pericolosa acrobazia ed è stato portato d’urgenza in ospedale. Il set si è immediatamente fermato e le riprese subiranno uno stop per diverse settimane, in attesa che Tom si riprenda. Il Daily Mail ha contattato i Leavesden Studios, la Sony Pictures e i rappresentanti dell’ East of England Ambulance Service per un commento. 🔗 Leggi su Dilei.it
Tom Holland ricoverato in ospedale dopo una caduta sul set di Spider-Man: Brand New Day
Tom Holland in ospedale, incidente sul set di Spider-Man 4: come sta
