Spider-Man | Brand New Day svelato un enorme spoiler sul personaggio di Sadie Sink

L'attrice, nota al pubblico per il suo ruolo di Max nella serie Netflix Stranger Things, sarà nel cast del prossimo Spider-Man con Tom Holland ma sappiamo ancora poco su chi interpreterà Il personaggio che Sadie Sink interpreterà in Spider-Man: Brand New Day continua a essere uno dei misteri più discussi legati al film. Da mesi i fan cercano di capire chi sarà la star di Stranger Things all'interno del nuovo progetto MarvelSony, ma senza alcuna conferma ufficiale. All'inizio era circolato il nome di Jean Grey, ma nel tempo si sono susseguite ipotesi diverse: da Mary Jane Watson a Gwen Stacy, fino a Mayday Parker e Rachel Cole-Alves.

© Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, svelato un enorme spoiler sul personaggio di Sadie Sink

