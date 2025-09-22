Spider-Man | Brand New Day nuovi rumor sul personaggio di Sadie Sink

Il personaggio di Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day rimane uno dei temi più discussi del film, soprattutto perché non si è ancora riusciti a scoprire chi interpreterà la star di Stranger Things. Inizialmente era stato fatto il nome di Jean Grey, seguito nei mesi successivi da quelli di Mary Jane Watson, Gwen Stacy, Mayday Parker e Rachel Cole-Alves. Ad oggi, però, non ci sono conferme su chi l’attrice interpreterà, se sarà un’umana o un supereroe. L’ultimo aggiornamento ci arriva però ora dallo scoop di @MyTimeToShineH. 🔗 Leggi su Cinefilos.it