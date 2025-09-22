Spider-Man | Brand New Day | Infortunio a Tom Holland riprese sospese

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day sono state sospese nei giorni scorsi a causa di un infortunio subito da Tom Holland sul set. Secondo SuperHeroHype le riprese di Spider-Man 4 sono state interrotte lo scorso 19 dicembre. A causare lo stop alla produzione è stato un infortunio subito dal protagonista Tom Holland in occasione di uno stunt andato male. Alcune fonti, a tal proposito, hanno riferito che l’attore è stato trasportato in ospedale riportando una lieve commozione cerebrale. Attualmente Holland non risulta ricoverato in ospedale, ma a riposo precauzionale. Quando riprenderanno le riprese di Spider-Man: Brand New Day?. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

