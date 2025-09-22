Spider-Man | Brand New Day | Infortunio a Tom Holland riprese sospese
Le riprese di Spider-Man: Brand New Day sono state sospese nei giorni scorsi a causa di un infortunio subito da Tom Holland sul set. Secondo SuperHeroHype le riprese di Spider-Man 4 sono state interrotte lo scorso 19 dicembre. A causare lo stop alla produzione è stato un infortunio subito dal protagonista Tom Holland in occasione di uno stunt andato male. Alcune fonti, a tal proposito, hanno riferito che l’attore è stato trasportato in ospedale riportando una lieve commozione cerebrale. Attualmente Holland non risulta ricoverato in ospedale, ma a riposo precauzionale. Quando riprenderanno le riprese di Spider-Man: Brand New Day?. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
In questa notizia si parla di: spider - brand
Spider-Man: Brand New Day, nuovi rumor svelano l’apparizione di Hulk e il team-up con The Punisher
Spider-Man: Brand New Day, alcune indiscrezioni rivelano piani per Hulk e The Punisher
Spider-Man: Brand-New Day, quando e dove cominciano le riprese del film con Tom Holland
Tom Holland si ferma per un infortunio sul set di Spider-Man: Brand New Day! Durante le riprese, l’attore ha subito una lieve commozione cerebrale dopo una caduta. Si prenderà qualche giorno di pausa, ma tornerà presto in azione. Il film resta confer - facebook.com Vai su Facebook
Incidente per Tom Holland sul set di "Spider-Man: Brand New Day": portato in ospedale #tomholland #22settembre #spiderman #brandnewday - X Vai su X
Spider-Man: Brand New Day, svelato un enorme spoiler sul personaggio di Sadie Sink; Tom Holland si fa male sul set di Spider-Man: Brand New Day: ecco cosa sappiamo; Tom Holland infortunato sul set di Spider-Man: Brand New Day.
Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland rivela il coinvolgimento sottile di Tobey Maguire e Andrew Garfield - Secondo Tom Holland, l'influenza dei Peter Parker di Tobey Maguire e Andrew Garfield accompagnerà anche Spider- comingsoon.it scrive
Rumor: Spider-Man: Brand New Day, Peter incontra due famosi personaggi nelle nuove scene! - Man: Brand New Day avrebbe già girato delle scene in cui Peter incontra due famosi ... Da cinema.everyeye.it