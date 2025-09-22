Spider-Man | Beyond the Spider-Verse Greta Lee offre un aggiornamento sul film

Dopo che la sua uscita è stata rinviata più volte, la produzione di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è ora ben avviata, secondo quanto riferito da uno dei suoi protagonisti. L’attesissimo sequel riprenderà dal finale sospeso di Across the Spider-Verse, che ha visto Miles MoralesSpider-Man ( Shameik Moore ) catturato e bloccato in un universo alternativo. Nel frattempo, Spider-Man 2099 ( Oscar Isaac ) e la Spider-Society sono ancora sulle sue tracce. Beyond the Spider-Verse era originariamente previsto per il 29 marzo 2024, prima di essere rinviato al 4 giugno 2027 e successivamente al 25 giugno 2027. 🔗 Leggi su Cinefilos.it