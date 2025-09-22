Tom Holland è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo un incidente sul set di Spider-Man: Brand New Day. L’attore britannico, 29 anni, avrebbe battuto la testa a seguito di una caduta durante una scena d’azione ai Leavesden Studios di Watford, costringendo la produzione a sospendere le riprese del quarto film della saga Marvel, dal budget stimato di 150 milioni di sterline. Holland è stato trattato per una commozione cerebrale e si prevede che rimarrà lontano dal set per diverse settimane, mentre il recupero procede sotto stretta supervisione medica. L’attore è stato supportato dalla fidanzata e co-protagonista Zendaya, 28 anni, presente sul set durante le riprese di alcune scene recenti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Spider-Man 4: Tom Holland ricoverato dopo un incidente sul set