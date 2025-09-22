Spero che vada via dalla Roma | Pellegrini Annuncio choc in diretta
“Spero che Lorenzo Pellegrini vada via dalla Roma”, al centrocampista non basta il gol nel derby della capitale. In Diretta è stato bocciato. Ieri alle 12.30 si è giocato il derby Lazio-Roma, finito 0-1 a fronte di una partita molto equilibrata e deciso da una giocata di Lorenzo Pellegrini. C’è però chi non cambia idea. “Spero che Pellegrini vada via dalla Roma”, non basta il gol nel Derby: in DIRETTA la bocciatura (ANSA) TvPlay.it Enrico Camelio, in diretta a TvPlay, non cambia idea nei confronti del capitano della Roma che ha sempre attaccato soprannominandolo ironicamente “ Lollo er fio de Roma “. 🔗 Leggi su Tvplay.it
