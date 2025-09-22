Spartan race a Misano tanti podi per gli atleti parmigiani
Podi, sudore e sofferenza. E' la sintesi dell'ultima tappa italiana della Spartan race, svoltasi nel weekend del 20-21 settembre sul litorale di Misano.Sugli scudi diversi atleti parmigiani, che nelle categorie competitive hanno raggiunto diversi podi e piazzamenti.Spettacolo puro quello che è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: spartan - race
Pronti a superare i propri limiti, 6 mila atleti ai nastri di partenza della Spartan Race
Visit Misano. . Polvere, fango, sudore e grinta. Oggi e domani Misano Adriatico diventa l’arena dei guerrieri! La prima giornata di Spartan Race ci ha regalato emozioni uniche: coraggio, resistenza e sorrisi al traguardo. Un weekend che trasforma la nos - facebook.com Vai su Facebook
Spartan race a Misano, tanti podi per gli atleti parmigiani; Misano Adriatico. Fine settimana con la Spartan Race; Misano pronta ad accogliere gli Spartani.
A Misano torna la Spartan Race, 6.000 atleti in due giornate di gare - Dopo i Campionati Nazionali di pattinaggio artistico, l’Italia Bike Festival e il Gran Premio Red Bull di San Marino e dell ... newsrimini.it scrive
A Misano Adriatico torna la Spartan Race - Sabato 20 e domenica 21 settembre a Misano Adriatico si terrà il Trifecta Weekend tappa chiave della Nations Series Italiana... Come scrive agrpress.it