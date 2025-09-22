Spari in strada nel centro di Salerno | due feriti in via Dogana Vecchia
Due feriti in via Dogana Vecchia, nel centro di Salerno; le vittime, tunisine, sono state ricoverate in ospedale. A sparare sarebbero stati due italiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: spari - strada
