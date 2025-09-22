Spari al Festival internazionale del Sordo | in carcere anche Gaetano Ciccarelli
La sparatoria dell’11 luglio 2024 all’esterno dell’Hotel Ariston di Capaccio Paestum, durante il Deaf International Festival, costata la vita a due persone e il ferimento di una terza, torna al centro delle cronache giudiziarie. La Procura della Repubblica di Salerno ha infatti reso noto che i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
