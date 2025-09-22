Spari a Salerno | fermati tre italiani e tavolo sulla sicurezza in Prefettura
AGI - Prima un violento litigio, poi gli spari. È successo nel centro storico di Salerno nel pomeriggio di oggi. In via Dogana Vecchia, due cittadini tunisini sono rimasti feriti con colpi d'arma da fuoco, probabilmente, secondo una prima ricostruzione, al culmine di una lite con due italiani. Entrambi gli stranieri feriti sono in ospedale e non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso e la scientifica per i rilievi. La dinamica è in fase di ricostruzione.. In serata anche una terza persona è stata fermata. Un ulteriore impulso al controllo del territorio con l'intensificazione di mirati servizi di vigilanza. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: spari - salerno
Camorra a Salerno: spari tra la folla perché il bar li aveva respinti. Il gip: “Come il vecchio West”
Spari in strada nel centro di Salerno: due feriti in via Dogana Vecchia
Spari a Salerno: fermati due italiani e tavolo sulla sicurezza in Prefettura
Sparatoria in Largo Dogana Regia: due feriti, accertamenti in corso https://salernotoday.it/cronaca/spari-largo-dogana-regia-feriti-22-settembre-2025.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/60525964536665/ospedale-san-giovanni-di- - X Vai su X
#Salerno - Capaccio, nuova ordinanza per Gaetano Ciccarelli dopo la strage all’Hotel Ariston #Cronaca #Capaccio #Sparatoria #HotelAriston #Ciccarelli #Carabinieri #Procura #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Spari in strada a Salerno: due feriti in via Dogana Vecchia. Tre fermi per tentato omicidio; Non si ferma all’alt, sospetto ladro ferito in sparatoria a Salerno; Sparatoria tra ladri e carabinieri ad Atena Lucana (Salerno) vicino all'A2, un ferito grave colpito alla testa.
Salerno, svolta lampo per gli spari nel centro storico: tre fermati - L'articolo Salerno, svolta lampo per gli spari nel centro storico: tre fermati proviene da OttoPagine. Come scrive msn.com
Spari e 2 morti al festival del sordo 2024,arresto a Salerno - Costò la via a due biker non udenti la sparatoria del 14 luglio 2024 avvenuta all'esterno di un albergo di Capaccio Paestum (Salerno) dove era in corso il "Deaf International Festival 2024", il festiv ... Si legge su ansa.it