Spari a Salerno | fermati tre italiani e tavolo sulla sicurezza in Prefettura

Agi.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI -  Prima un violento litigio, poi gli spari. È successo nel centro storico di Salerno nel pomeriggio di oggi. In via Dogana Vecchia, due cittadini tunisini sono rimasti feriti con colpi d'arma da fuoco, probabilmente, secondo una prima ricostruzione, al culmine di una lite con due italiani. Entrambi gli stranieri feriti sono in ospedale e non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso e la scientifica per i rilievi. La dinamica è in fase di ricostruzione.. In serata anche una terza persona è stata fermata.  Un ulteriore impulso al controllo del territorio con l'intensificazione di mirati servizi di vigilanza. 🔗 Leggi su Agi.it

spari a salerno fermati tre italiani e tavolo sulla sicurezza in prefettura

© Agi.it - Spari a Salerno: fermati tre italiani e tavolo sulla sicurezza in Prefettura

In questa notizia si parla di: spari - salerno

Camorra a Salerno: spari tra la folla perché il bar li aveva respinti. Il gip: “Come il vecchio West”

Spari in strada nel centro di Salerno: due feriti in via Dogana Vecchia

Spari a Salerno: fermati due italiani e tavolo sulla sicurezza in Prefettura

Spari in strada a Salerno: due feriti in via Dogana Vecchia. Tre fermi per tentato omicidio; Non si ferma all’alt, sospetto ladro ferito in sparatoria a Salerno; Sparatoria tra ladri e carabinieri ad Atena Lucana (Salerno) vicino all'A2, un ferito grave colpito alla testa.

spari salerno fermati treSalerno, svolta lampo per gli spari nel centro storico: tre fermati - L'articolo Salerno, svolta lampo per gli spari nel centro storico: tre fermati proviene da OttoPagine. Come scrive msn.com

spari salerno fermati treSpari e 2 morti al festival del sordo 2024,arresto a Salerno - Costò la via a due biker non udenti la sparatoria del 14 luglio 2024 avvenuta all'esterno di un albergo di Capaccio Paestum (Salerno) dove era in corso il "Deaf International Festival 2024", il festiv ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Spari Salerno Fermati Tre