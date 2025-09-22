Spari a Salerno | fermati due italiani e tavolo sulla sicurezza in Prefettura
AGI - Prima un violento litigio, poi gli spari. È successo nel centro storico di Salerno nel pomeriggio di oggi. In via Dogana Vecchia, due cittadini tunisini sono rimasti feriti con colpi d'arma da fuoco, probabilmente, secondo una prima ricostruzione, al culmine di una lite con due italiani. Entrambi gli stranieri feriti sono in ospedale e non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso e la scientifica per i rilievi. La dinamica è in fase di ricostruzione.. Un ulteriore impulso al controllo del territorio con l'intensificazione di mirati servizi di vigilanza. 🔗 Leggi su Agi.it
Camorra a Salerno: spari tra la folla perché il bar li aveva respinti. Il gip: “Come il vecchio West”
Spari in strada nel centro di Salerno: due feriti in via Dogana Vecchia
Spari e 2 morti al festival del sordo 2024,arresto a Salerno. E' fatello di colui che per l'accusa sparò 11 colpi di pistola #ANSA - X Vai su X
Salerno, sparatoria e duplice omicidio al mercato ittico: il killer si è costituito I NOMI >> https://t.ly/yfpMr - facebook.com Vai su Facebook
