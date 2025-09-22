Sparatoria in via Dogana Regia | due italiani feriscono a colpi di arma da fuoco 2 cittadini stranieri il Prefetto convoca subito una riunione
Sparatoria in via Dogana Regia, in questo pomeriggio, intorno alle 16.10. Due italiani avrebbero ferito a colpi di arma da fuoco due tunisini: sul posto, i sanitari del 118 per i soccorsi e i carabinieri che indagano per ricostruire i fatti e stabilire le responsabilità. Preziose, potranno essere. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: sparatoria - dogana
Sparatoria in via Dogana Regia: due italiani feriscono a colpi di arma da fuoco 2 cittadini stranieri, il Prefetto convoca subito una riunione.
Sparatoria nel centro storico di Salerno: due feriti dopo una lite in via Dogana Vecchia - Attimi di paura nel cuore del centro storico di Salerno nel pomeriggio di oggi, quando una violenta lite è degenerata in una sparatoria in via Dogana Vecchia. Riporta gazzettadisalerno.it
Sparatoria in centro storico a Salerno, due uomini feriti. Aggressori in fuga VIDEO - Sparatoria in centro storico a Salerno nel tardo pomeriggio di lunedì 22 settembre. Scrive ilgazzettino.it