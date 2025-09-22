Sparatoria a Capaccio | un arresto per tentato omicidio e porto abusivo di armi
Tempo di lettura: 2 minuti Nel pomeriggio del 19 settembre u.s., i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Riesame su istanza di appello di questa Procura, nei confronti di Gaetano Ciccarelli, che si è costituito presentandosi presso la casa circondariale. Allo stesso sono stati contestati i reati di “tentato omicidio plurimo e porto abusivo di armi da sparo”. L’ indagato, unitamente al fratello Raffaele, era già stato tratto in arresto il 15 luglio 2024 su provvedimento precautelare che aveva riconosciuto l’ipotesi accusatoria scaturita dall’attività investigativa dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno e della Compagnia di Agropoli che li aveva individuati quali responsabili del gravissimo ferimento, con ben 11 colpi di pistola calibro 9×21, di 3 persone all’esterno dell’Hotel Ariston di Capaccio mentre era in corso il “Deaf International Festival 2024 “, delle quali 2 successivamente decedute. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: sparatoria - capaccio
Fratelli d’Italia: il Sud al centro delle politiche di sviluppo “Il programma di Spazio Sud, che si terrà il 12 e 13 settembre a Capaccio Paestum, testimonia l’attenzione concreta che Fratelli d’Italia riserva al Mezzogiorno. Non solo parole, ma proposte e azioni cap - facebook.com Vai su Facebook
Sparatoria al festival dei sordi a Capaccio Paestum: arrestati i due fratelli accusati di tentato omicidio; Capaccio, sparatoria al festival del sordo: morto anche il secondo biker ferito; Franco Alfieri, arrestato nel blitz antimafia a Salerno: ex sindaco di Capaccio Paestum, è accusato di scambio elettorale.
Tenta di uccidere la moglie col gas, ma lei se ne accorge e lo fa arrestare - Un uomo di 75 anni di Manoppello, in provincia di Pescara, ha utilizzato una bombola di gas aperta. Secondo ilfattoquotidiano.it
Sparatoria in scuola cattolica Minneapolis: 2 morti 20 feriti/ “Killer suicida”. Trump “unitevi in preghiera” - Sparatoria davanti alla scuola cattolica di Minneapolis: killer ha colpito chi usciva dalla Santa Messa. Da ilsussidiario.net