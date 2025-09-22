Sparatoria a Capaccio | un arresto per tentato omicidio e porto abusivo di armi

Tempo di lettura: 2 minuti Nel pomeriggio del 19 settembre u.s., i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Riesame su istanza di appello di questa Procura, nei confronti di Gaetano Ciccarelli, che si è costituito presentandosi presso la casa circondariale. Allo stesso sono stati contestati i reati di “tentato omicidio plurimo e porto abusivo di armi da sparo”. L’ indagato, unitamente al fratello Raffaele, era già stato tratto in arresto il 15 luglio 2024 su provvedimento precautelare che aveva riconosciuto l’ipotesi accusatoria scaturita dall’attività investigativa dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno e della Compagnia di Agropoli che li aveva individuati quali responsabili del gravissimo ferimento, con ben 11 colpi di pistola calibro 9×21, di 3 persone all’esterno dell’Hotel Ariston di Capaccio mentre era in corso il “Deaf International Festival 2024 “, delle quali 2 successivamente decedute. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

