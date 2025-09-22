Spalletti-Totti pace fatta in nome di uno spot pubblicitario | abbracci e risate insieme – La foto

Tra Francesco Totti e Luciano Spalletti c’è la pace definitiva. “Per spot, non per sport”, scrive il settimanale Chi, in un post che mostra una foto esclusiva in cui si vedono i due abbracciati e sorridenti. L’ex capitano giallorosso ha infatti incrociato il suo ex allenatore, oggi senza squadra dopo l’esonero dalla panchina della Nazionale, durante le riprese di uno spot pubblicitario di un amaro. Clima molto disteso tra i due, che lascia presagire come i problemi del passato siano ormai alle spalle. I due si erano già incrociati nel 2023, sei anni dopo l’ultima volta, in occasione di un evento benefico all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, tornando ad abbracciarsi ed eliminando così le tensioni del passato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

