Spalletti-Totti pace fatta in nome di uno spot pubblicitario | abbracci e risate insieme – La foto
Tra Francesco Totti e Luciano Spalletti c’è la pace definitiva. “Per spot, non per sport”, scrive il settimanale Chi, in un post che mostra una foto esclusiva in cui si vedono i due abbracciati e sorridenti. L’ex capitano giallorosso ha infatti incrociato il suo ex allenatore, oggi senza squadra dopo l’esonero dalla panchina della Nazionale, durante le riprese di uno spot pubblicitario di un amaro. Clima molto disteso tra i due, che lascia presagire come i problemi del passato siano ormai alle spalle. I due si erano già incrociati nel 2023, sei anni dopo l’ultima volta, in occasione di un evento benefico all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, tornando ad abbracciarsi ed eliminando così le tensioni del passato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: spalletti - totti
Roma, nuovo incontro tra Totti e Spalletti: insieme per uno spot all’Eur
Totti, pace fatta con Spalletti? Sorrisi e abbracci durante uno spot
Totti-Spalletti, scoppia la pace... grazie a uno spot pubblicitario. E Roma si divide
Totti-Spalletti, pausa pubblicitaria nella lite. E Roma non gradisce - X Vai su X
Francesco Totti e Luciano Spalletti di nuovo insieme Abbracci e sorrisi sul set dello spot di Amaro Montenegro Chi Magazine ? https://tinyurl.com/54t2c2sv - facebook.com Vai su Facebook
Totti fa pace con Spalletti? La foto della verità; Totti, pace fatta con Spalletti? Sorrisi e abbracci durante uno spot; Luciano Spalletti, pace fatta con Francesco Totti: «È come un figlio, ma Ilary Blasi…».
Totti-Spalletti, scoppia la pace... grazie a uno spot pubblicitario. E Roma si divide - Scettici i tifosi che non hanno mai perdonato il comportamento dell'ex ct nei confronti del capitano. Come scrive gazzetta.it
Totti, pace fatta con Spalletti? Sorrisi e abbracci durante uno spot - Alla vigilia del derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma domani, domenica 21 settembre, l’ex capitano giallorosso ha incrocia ... Riporta msn.com