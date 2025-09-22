Spal completare l’organico O addio sogni di gloria
Ci hanno sempre insegnato che il primo, fondamentale passo da compiere per costruire una squadra vincente è l’assemblaggio della cosiddetta "spina dorsale". Portiere, leader della difesa centrale, regista e centravanti sono la colonna vertebrale di ogni undici e non si debbono sbagliare: attorno a queste figure vanno poi inseriti altri giocatori validi. Se qualche errore si può commettere, ed è raro che non accada, non va fatto in quegli spot chiave. La società argentina un pezzo, forse il più importante, l’ha addirittura lasciato indietro, abdicando al centravanti goleador. Sono passate 4 partite e la nuova Spal non ha il 9 fisico da 15-20 reti a stagione, indispensabile per primeggiare in ogni categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: spal - completare
