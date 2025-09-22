Spagna | Madrid panda giganti festeggiano compleanno a Zoo Aquarium

Il panda gigante Jin Xi annusa il pasto preparato per il suo compleanno allo Zoo Aquarium di Madrid, in Spagna, il 20 settembre 2025. Sabato lo zoo ha organizzato una serie di attivita’ culturali ed educative, tra cui spettacoli acrobatici, per festeggiare il quinto compleanno di due panda giganti. Il maschio Jin Xi e la femmina Zhu Yu, entrambi nati nel 2020, sono arrivati allo zoo il 29 aprile dello scorso anno. Dei visitatori guardano il panda gigante Jin Xi allo Zoo Aquarium di Madrid, in Spagna, il 20 settembre 2025. Sabato lo zoo ha organizzato una serie di attivita’ culturali ed educative, tra cui spettacoli acrobatici, per festeggiare il quinto compleanno di due panda giganti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Spagna: Madrid, panda giganti festeggiano compleanno a Zoo Aquarium

