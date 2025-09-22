Spada e corona rubate alla statua della Madonna
La chiesa aperta e la statua posizionata all’ingresso, ladri in azione alla Parrocchia di sant’Andrea Apostolo: depredata la Madonna Addolorata, amatissima icona della cittadina, dalla quale sono spariti coroncina, rosario e spada. Il furto, fra il curioso e il blasfemo, è stato denunciato ai Carabinieri. Gli oggetti trafugati non hanno alcun valore economico. Rimangono intrusione e offesa a un’icona cara a tanti cittadini. Le forze dell’ordine stanno visionando le telecamere all’esterno. Le ipotesi? Un dispetto da parte di qualche balordo. Oppure, il che non si esclude, l’azione proprio di un fedele, desideroso di portarsi a casa qualche cimelio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: spada - corona
