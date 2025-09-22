Spacciava ai domiciliari arrestato 49enne

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 49 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Falchi della Squadra Mobile, a conclusione di una mirata attività info-investigativa, hanno acquisito indizi utili circa una presunta attività di spaccio messa in piedi da un pregiudicato tarantino di 49 anni, già arrestato la scorsa settimana per reati in materia di droga e posto dall’Autorità Giudiziaria agli arresti domiciliari. Il 49enne, nonostante la misura restrittiva aveva ripreso imperterrito l’illecita attività direttamente nel suo appartamento sito in via Rintone dove i poliziotti hanno registrato un continuo andirivieni di giovani. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Spacciava ai domiciliari, arrestato 49enne

