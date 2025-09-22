Spaccata in viale dei Mille il negozio La Tartaruga colpito per la seconda volta in un anno

Firenze, 22 settembre 2025 – Nella notte tra domenica e lunedì nel quartiere di Campo di Marte, da poco inserito tra le zone rosse, un'altra spaccata. A farne le spese ancora una volta è stato il negozio “ La Tartaruga Gadgets” di viale dei Mille, già colpito da un furto un anno fa. Secondo quanto ricostruito, un uomo ha preso di mira la vetrata del locale e, utilizzando un tombino come ariete, l’ha sfondata riuscendo a intrufolarsi all’interno. Il ladro ha rovistato all'interno della cassa ma non ha trovato soldi: la titolare, dopo il precedente episodio, aveva deciso di non lasciare più denaro in negozio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spaccata in viale dei Mille, il negozio “La Tartaruga” colpito per la seconda volta in un anno

In questa notizia si parla di: spaccata - viale

Spaccata in viale Baracca. Colpito un negozio in pieno giorno: "Qui non ci si sente tranquilli"

Ruba in un'auto al viale dopo la "spaccata": 30enne riconosciuto dal proprietario e denunciato

Nuova spaccata notturna. Vittima un negozio di Nerviano di viale Villoresi. Ecco cos'è accaduto #nerviano - facebook.com Vai su Facebook

#lavori di rifacimento del manto stradale in via di Torre Spaccata (incrocio viale dei Romanisti). La linea #bus 213, in direzione Cinecittà, è deviata lungo viale di Torre Maura e via del Fosso di Torre Maura. - X Vai su X

Spaccata in viale dei Mille, il negozio “La Tartaruga” colpito per la seconda volta in un anno; Nuova spaccata nella notte in Viale dei Mille a Firenze; Furto e spaccata in un locale del centro. “Ci hanno portato via mille euro e vini pregiati, abbiamo paura”.

Spaccata in viale dei Mille, il negozio “La Tartaruga” colpito per la seconda volta in un anno - Firenze, 22 settembre 2025 – Nella notte tra domenica e lunedì nel quartiere di Campo di Marte, da poco inserito tra le zone rosse, un'altra spaccata. Come scrive msn.com

Nuova spaccata nella notte in Viale dei Mille a Firenze - Nel mirino, per la seconda volta in poco più di un anno, il negozio “La Tartaruga”, già colpito nella ... 055firenze.it scrive