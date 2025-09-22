Un migliaio di euro in monete che vengono di solito lasciate per i resti, il fondo cassa. E’ il bottino arraffato dai ladri che nella notte tra venerdì e sabato sono entrati all’interno della nota pizzeria "Marameo", sul viale Europa a Lammari, (l’altro locale è a Lucca). I danni sono probabilmente maggiori della refurtiva. Ma cosa è accaduto? In piena notte i malviventi sono passati da una porta laterale. Dopo aver spaccato il vetro, sono riusciti a forzare il maniglione anti panico e ad aprire tanto che è bastato per entrare. Una volta all’interno dei locali, i soliti ignoti non hanno nemmeno messo a soqquadro, dirigendosi verso i registratori di cassa, danneggiati nella foga di aprirli più rapidamente possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spaccata alla pizzeria Marameo. Danni ingenti per pochi spiccioli