Spaccata alla pizzeria Marameo Danni ingenti per pochi spiccioli
Un migliaio di euro in monete che vengono di solito lasciate per i resti, il fondo cassa. E’ il bottino arraffato dai ladri che nella notte tra venerdì e sabato sono entrati all’interno della nota pizzeria "Marameo", sul viale Europa a Lammari, (l’altro locale è a Lucca). I danni sono probabilmente maggiori della refurtiva. Ma cosa è accaduto? In piena notte i malviventi sono passati da una porta laterale. Dopo aver spaccato il vetro, sono riusciti a forzare il maniglione anti panico e ad aprire tanto che è bastato per entrare. Una volta all’interno dei locali, i soliti ignoti non hanno nemmeno messo a soqquadro, dirigendosi verso i registratori di cassa, danneggiati nella foga di aprirli più rapidamente possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: spaccata - pizzeria
Due furti con spaccata a Chiaia oggi, ladri in fuga con il bottino. Terzo colpo tentato alla pizzeria Salvo
Spaccata nella pizzeria di corso Monferrato: "Quinta volta in 10 anni" - X Vai su X
BANDA DELL'ARIETE: COLPO A VUOTO A MORI NELLA MATTINA DI OGGI, MA DANNI INGENTI PER IL LOCALE Tentativo di spaccata questa mattina alle 6.00 alla pizzeria Zurigo a Mori. Due ladri hanno utilizzato un'auto come ariete scagliandosi in retrom - facebook.com Vai su Facebook
Spaccata alla pizzeria Marameo. Danni ingenti per pochi spiccioli; Spaccata di notte alla pizzeria Marameo di Lammari: distrutta una porta, via il fondo cassa; Scasso Notturno alla Pizzeria Marameo di Lammari: Una Porta Distrutta, il Fondo Cassa Sparito.
Spaccata alla pizzeria Marameo. Danni ingenti per pochi spiccioli - Dopo aver spaccato il vetro, sono riusciti a forzare il maniglione anti panico e ad aprire tanto che è bastato per entrare. lanazione.it scrive
Spaccata di notte alla pizzeria Marameo di Lammari: distrutta una porta, via il fondo cassa - Al vaglio dei carabinieri le telecamere di videosorveglianza per rintracciare i malviventi ... Da luccaindiretta.it