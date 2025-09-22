Sotto le gambe del portiere! Il primo gol di Gloukh è pura magia
Pareggio in extremis e primo gol con la maglia dell' Ajax: Gloukh segna una rete clamorosa per il 2-2 finale contro il PSV e manda in delirio la curva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: sotto - gambe
Sotto le gambe! Punto assurdo di Fucsovics a Wimbledon
Misano Pirates. . Coach Filippetti mostra ai giovani atleti del 2013 e 2014 il fondamentale tecnico del palleggio sotto le gambe! #openday #academy #misanoadriatico #settoregiovanile #lanostracittà #ilnostroorgoglio - facebook.com Vai su Facebook
Sotto le gambe del portiere! Il primo gol di Gloukh è pura magia; Festa Italfutsal a Benevento: 4-0 alla Lituania. Castiglia: La Nazionale ha dato spettacolo; Infortunio shock per Musiala, Bild: Stop di 4-5 mesi. Donnarumma: Le mie preghiere per te.
Pontecorvo, finisce con la gamba sotto la motozappa: paura per un sessantenne - Protagonista, suo malgrado, dell'incidente agricolo che c'è stato nel pomeriggio di oggi, 10 maggio 2025, un ... Come scrive ilmessaggero.it
Portiere 13enne picchiato dal padre dell'avversario squalificato per un anno: «Ha innescato lui la rissa» - Squalificato per un anno il portiere 13enne del Volpiano Pianese, picchiato da un genitore di un ragazzino della squadra rivale, e per un giocatore del Carmagnola coinvolti nella rissa al termine ... Riporta ilgazzettino.it