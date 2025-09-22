Mentre l'Italia sciopera per la Global Sumud Flotilla, che nel frattempo si dirige placida e tranquilla verso l'isola di Creta per l'ennesimo stop di questo viaggio infinito verso Gaza, la sinistra è scesa in piazza per manifestare a suo favore. Studenti e lavoratori hanno aderito allo sciopero indetto dall'Usb per supportare la flotilla e per manifestare per la Palestina. Anche la sinistra parlamentare si è espressa in favore della flotilla, proprio oggi il Pd, tramite Elly Schlein, ha chiesto al governo italiano "di fare tutto il possibile per assicurare l'incolumità degli attivisti che stanno provando a rompere il blocco illegale di aiuti umanitari imposto dal governo israeliano ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Sostenere la Flotilla". L'appello di Hamas per la carovana di barche diretta a Gaza