Sostenere la Flotilla L' appello di Hamas per la carovana di barche diretta a Gaza
Mentre l'Italia sciopera per la Global Sumud Flotilla, che nel frattempo si dirige placida e tranquilla verso l'isola di Creta per l'ennesimo stop di questo viaggio infinito verso Gaza, la sinistra è scesa in piazza per manifestare a suo favore. Studenti e lavoratori hanno aderito allo sciopero indetto dall'Usb per supportare la flotilla e per manifestare per la Palestina. Anche la sinistra parlamentare si è espressa in favore della flotilla, proprio oggi il Pd, tramite Elly Schlein, ha chiesto al governo italiano "di fare tutto il possibile per assicurare l'incolumità degli attivisti che stanno provando a rompere il blocco illegale di aiuti umanitari imposto dal governo israeliano ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
"Sostenere la Flotilla". L'appello di Hamas per la carovana di barche diretta a Gaza - L'organizzazione terroristica sembra avere un forte interesse sia verso la flotilla che verso il movimento mondiale pro Pal, sempre più rumoroso ... Riporta msn.com
Global Sumud Flotilla: la copertura umanitaria che parla il linguaggio di Hamas - L’uscita di Thunberg dalla direzione e l’espulsione della reporter italiana mostrano come, dietro l’immagine di coesione e determinazione, la Flotilla sia attraversata da fratture interne. Come scrive panorama.it