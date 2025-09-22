Sostegno alla mobilitazione per Gaza | il comunicato dei cdr del Fatto Quotidiano e de ilfattoquotidianoit

I cdr del Fatto Quotidiano e de ilfattoquotidiano.it sostengono la mobilitazione per Gaza e lo sciopero del 22 settembre contro il massacro in corso e per chiedere a governi e istituzioni internazionali azioni concrete nei confronti di Israele con l’obiettivo di ottenere la fine dell’intervento militare, l’ingresso e una distribuzione equa degli aiuti, la tutela degli operatori e delle missioni umanitarie e l’ingresso della stampa internazionale. Visto il ruolo specifico della nostra professione, riteniamo che il modo migliore per contribuire al successo di questa mobilitazione sia continuare a informare il pubblico su quanto avviene quotidianamente nella Striscia di Gaza, per non perdere mai di vista la catastrofe umanitaria provocata dall’offensiva israeliana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sostegno alla mobilitazione per Gaza: il comunicato dei cdr del Fatto Quotidiano e de ilfattoquotidiano.it