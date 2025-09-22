Sostanze stupefacenti dalla Spagna pagate con le cryptovalute arrestato giovane abruzzese

Più di 300 grammi di sostanza stupefacente proveniente dalla Spagna e destinata a essere spacciata a Sulmona è stata intercettata grazie alla sinergia operativa tra la guardia di finanza di Sulmona, diretta dal capitano Cecilia Tangredi, e quelli di altro reparto abruzzese.Il risultato è stato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

La sinergia operativa tra i Finanzieri della Guardia di Finanza di Sulmona, diretti dal Capitano Cecilia Tangredi, e quelli di un altro reparto abruzzese ha consentito, attraverso una mirata attività ...

