Sostanza acida nei bagni della scuola alunna di 6 anni gravemente ustionata ottiene giustizia Corte d'Appello stravolge la sentenza di primo grado ora l'assicurazione deve risarcire tutto

Una bambina di sei anni ustionata gravemente da una sostanza acida presente nei servizi igienici della propria scuola ottiene giustizia. La Corte d'Appello di Catania ha confermato la responsabilità dell'amministrazione scolastica e stabilito che sarà la compagnia assicurativa a risarcire integralmente i danni, scaricando completamente l'onere economico dal Ministero dell'Istruzione L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sostanza acida nei bagni della scuola, alunna di 6 anni gravemente ustionata ottiene giustizia. Corte d'Appello stravolge la sentenza di primo grado, ora l'assicurazione deve risarcire tutto.

