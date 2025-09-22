Sospettato di omicidio a Loreto il gip non convalida il fermo
ANCONA - Il gip di Ancona non ha convalidato il fermo per il sospettato dell’omicidio di Loreto, Matteo Borrelli, 37 anni. Per il giudice Carlo Masini non c’era il pericolo di fuga. Un vizio quindi procedurale. Il giudice ha disposto però la misura cautelare del carcere per i gravi indizi di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: sospettato - omicidio
Omicidio senzatetto ad Aversa, fermato un sospettato: era in una cavità di tufo sotto casa
Misterioso telefonata del sospettato di omicidio di american idol alla scena del crimine
Parigi, arrestato un uomo sospettato dell’omicidio di quattro persone: i loro corpi sono stati ritrovati nella Senna
C'è un sospettato per l'omicidio di Stefano Gaglio, il magazziniere di 39 anni ucciso questa mattina davanti alla farmacia Sacro Cuore... - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Charlie Kirk, identificato il sospettato: è il 22enne Tyler Robinson - X Vai su X
Delitto di Loreto, Borrelli davanti al gip; Delitto di Loreto: non c'è pericolo di fuga e il Gip non convalida il fermo, ma Borrelli resta in carcere; Omicidio di Loreto, il Ris torna nel garage: caccia ad altre tracce. Oggi la convalida per il fermato.
Delitto di Loreto, Borrelli davanti al gip - Oggi udienza di convalida del fermo per l'omicidio di Ettore Alex Sorrentino, il 45enne di Castelfidardo il cui corpo è stato trovato in un garage di Loreto. Scrive rainews.it
Delitto di Loreto: Borrelli davanti al gip, autopsia sul corpo di Sorrentino e ispezione nel garage - Dietro la morte del 45enne potrebbero esserci questioni legate alla droga Si terrà questa mattina l’udienza di convalida del fermo scattato nei confronti di Matteo Borrelli, il ... Riporta youtvrs.it