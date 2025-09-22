SOS Revenge Porn | 1,2 milioni le donne vittime La nuova frontiera dei deep fake

Arianna ha 19 anni. Ha subíto revenge porn ma non è una vittima come le altre. Lei ha reagito. Mentre il suo quartiere a Foggia veniva tappezzato di immagini di un corpo nudo con il fotomontaggio del suo volto sopra e il numero di telefono scritto a fianco, lei ha preso il cellulare, ha girato un video di denuncia e lo ha postato sui social. Una scelta sofferta e coraggiosa che potrebbe aprire una nuova fase: quella in cui le vittime non stanno in silenzio e smettono di vergognarsi. Quella in cui a vergognarsi dovranno essere i bulli che le hanno offese, gli autori del revenge, la «vendetta» appunto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

