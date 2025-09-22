Sorteggio ATP Pechino 2025 | orario e programma Sinner testa di serie n1
Il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile dell’ATP 500 di Pechino si terrà domani, martedì 23 settembre, alle ore 8.30 italiane: Jannik Sinner sarà il numero 1 del seeding, mentre Lorenzo Musetti sarà la testa di serie numero 4, inoltre saranno al via anche Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Tra gli otto atleti protetti dal seeding, oltre ai due azzurri, ci saranno il tedesco Alexander Zverev (numero 2), l’ australiano Alex de Minaur (3), i russi Karen Khachanov (5) ed Andrey Rublev (6), il ceco Jakub Mensik (7) e l’altro russo Daniil Medvedev (8). Le qualificazioni si disputeranno martedì 23 e mercoledì 24, mentre il tabellone principale scatterà a partire da giovedì 25. 🔗 Leggi su Oasport.it
