sorry baby il film acclamato da critica in arrivo su hbo max

Il film Sorry, Baby, prodotto da A24 e diretto dall'attrice e regista Eva Victor, sta attirando l'attenzione per il suo approccio delicato e innovativo su tematiche complesse come il trauma e la ripresa. Nonostante un'accoglienza critica molto positiva, con un indice di approvazione del 97% su Rotten Tomatoes, il lungometraggio ha avuto una distribuzione limitata nelle sale. Ora, grazie alla piattaforma streaming HBO Max, sarà possibile visionarlo a partire dal 30 ottobre, offrendo così a un pubblico più ampio l'opportunità di apprezzarne i contenuti. impatto della messa in onda digitale di Sorry, Baby.

“Sorry, Baby” di Eva Victor, acclamato al Sundance – Anteprima delle uscite speciali; Estate 2025 al cinema: i migliori film da vedere; Cannes 2025: tutti i titoli I WONDER PICTURES al Festival.

Sorry, Baby - "Mi è successo qualcosa di molto brutto", dice Agnes, studentessa post laurea e neodocente: quel qualcosa è una violenza sessuale che ha subìto e che cerca ad ogni costo di rimuovere, asserendo agi ... Riporta mymovies.it

Sorry, Baby, la recensione del film di Eva Victor - Eva Victor, astro nascente del cinema indipendente americano, si fa conoscere al grande pubblico con cortometraggi comici online, per poi affrontare temi complessi e ... Come scrive tvserial.it