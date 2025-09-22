Sorpreso in monopattino con un etto di hashish negli slip | arrestato

Nel fine settimana i carabinieri della Compagnia di Lugo hanno intensificato i controlli serali e notturni lungo le vie principali di comunicazione, con servizi coordinati, dove hanno visto impiegate 34 pattuglie dislocate sul territorio durante tutto l’arco del week-end. Sono 130 i veicoli e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it