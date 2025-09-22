Sorpreso in monopattino con un etto di hashish negli slip | arrestato

Ravennatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana i carabinieri della Compagnia di Lugo hanno intensificato i controlli serali e notturni lungo le vie principali di comunicazione, con servizi coordinati, dove hanno visto impiegate 34 pattuglie dislocate sul territorio durante tutto l’arco del week-end. Sono 130 i veicoli e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sorpreso - monopattino

Sorpreso in monopattino con un etto di hashish negli slip: arrestato; Molinella, in due in monopattino senza casco e con un etto di hashish; Sorpresa con la cocaina mentre gira col monopattino, arrestata.

Minorenne sorpreso in un parco con un etto di hashish, arrestato - Un minorenne è stato arrestato al Parco Avis, nel Bolognese, dopo essere stato trovato con 97 grammi di hashish. Come scrive gazzettadibologna.it

sorpreso monopattino etto hashishNon si ferma all’alt della polizia e tenta di fuggire in monopattino, gettando per strada due etti di hashish - Ignorato il conseguente "alt" intimatogli dagli agenti, l'uomo si è ... Riporta ravennaedintorni.it

Cerca Video su questo argomento: Sorpreso Monopattino Etto Hashish