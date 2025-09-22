Due incontri, organizzati a pochi giorni di distanza, offrono l’occasione per aprire una riflessione non scontata su un tema apparentemente “datato”. Mai come in questo caso infatti l’apparenza inganna. Il quesito “La bellezza è possibile in tempi di barbarie?”, posto in apertura del Culturelitefestival (Palermo, 21 settembre) e la settima edizione del Forum delle Aree interne sul tema “La sfida della bellezza e il futuro creativo” (Benevento, 25 e 26 settembre) invitano a riaprire, a livello più diffuso, il confronto sulla bellezza in un momento storico così drammatico per il mondo e per la stessa singolarità umana, rappresentando, se ben declinato, una sfida e una possibilità per indicare la via maestra di una redenzione anzitutto individuale senza la caduta nel nichilismo e nella massificazione della volgarità e dell’ orrido come approdo del nulla. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Sorpresa, è il web la nuova culla della Bellezza: ritorno al futuro creativo, l'eterna vocazione