Sorpresa è il web la nuova culla della Bellezza | ritorno al futuro creativo l’eterna vocazione
Due incontri, organizzati a pochi giorni di distanza, offrono l’occasione per aprire una riflessione non scontata su un tema apparentemente “datato”. Mai come in questo caso infatti l’apparenza inganna. Il quesito “La bellezza è possibile in tempi di barbarie?”, posto in apertura del Culturelitefestival (Palermo, 21 settembre) e la settima edizione del Forum delle Aree interne sul tema “La sfida della bellezza e il futuro creativo” (Benevento, 25 e 26 settembre) invitano a riaprire, a livello più diffuso, il confronto sulla bellezza in un momento storico così drammatico per il mondo e per la stessa singolarità umana, rappresentando, se ben declinato, una sfida e una possibilità per indicare la via maestra di una redenzione anzitutto individuale senza la caduta nel nichilismo e nella massificazione della volgarità e dell’ orrido come approdo del nulla. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: sorpresa - nuova
Okafor, nuova avventura dopo lo Scudetto con il Napoli: trattativa a sorpresa
Garlasco, la sorpresa dai primi risultati delle nuove analisi: “Trovata una nuova traccia”
Klingon nella nuova serie di Star Trek: una grande sorpresa in arrivo
Sorpresa ? a mezzanotte uscirà una nuova canzone! Indovina il nome? - facebook.com Vai su Facebook
Taylor Swift annuncia a sorpresa l'arrivo del nuovo album «The Life of a Showgirl»; Justin Bieber pubblica a sorpresa il nuovo album «Swag»; Report Report Extra. Sorpresa: Berlusconi è ancora cavaliere.