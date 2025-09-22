Soppresso BellaMà di Sera Era ora

Rai comunica che quella di ieri è stata l’ultima puntata di BellaMà di sera. La decisione è stata presa dopo una valutazione attenta degli ascolti e delle modalità di programmazione di un breve progetto sperimentale che aveva l’obiettivo di offrire contenuti rinnovati per il pubblico (pensate voi, rinnovati!, ndDM) Bella Mà resta nel pomeriggio di Rai 2. Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Soppresso BellaMà di Sera. Era ora

Un errore fatale, una famiglia distrutta e un’intera comunità sconvolta. Patrick, un bellissimo gatto Bengal, è stato catturato e successivamente soppresso dopo essere stato scambiato per un felino selvatico nella zona di Port Broughton, Australia Meridionale. Il - facebook.com Vai su Facebook

