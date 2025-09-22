Sophie Codegoni | Perché mi sono rifatta a 16 anni e cosa ho cambiato del mio corpo

A dimostrazione del fatto che anche le bellissime possano essere insicure del proprio corpo, Sophie Codegoni ha raccontato i suoi trascorsi con i trattamenti estetici e il suo successivo pentimento. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Sophie Codegoni: "Perché mi sono rifatta a 16 anni e cosa ho cambiato del mio corpo”

In questa notizia si parla di: sophie - codegoni

Nuovi amori per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Con chi sono stati visti

Maxi multa a Sophie Codegoni: la decisione inaspettata del giudice

Sophie Codegoni rinasce a Venezia: nuovo look da diva, il messaggio dietro l'abito azzurro e il retroscena piccante con Jacob Elordi

Sophie Codegoni, la confessione in diretta da Caterina Balivo non sorprende - facebook.com Vai su Facebook

Sophie Codegoni, i primi ritocchini a 16 anni poi il passo indietro: il ritorno al naturale è il nuovo trend di bellezza? #sophiecodegoni #ritocchini #bellezzanaturale - X Vai su X

Sophie Codegoni | Perché mi sono rifatta a 16 anni e cosa ho cambiato del mio corpo.

Sophie Codegoni in tv senza filler alle labbra "Adesso sono naturale" - Sophie Codegoni è apparsa per la prima volta in tv senza filler alle labbra e ha raccontato di essere felice: "Adesso sono naturale". Secondo gazzetta.it

Chi è il nuovo fidanzato di Sophie Codegoni?/ Da Andrea Petagna a Piero Neri: tutti i gossip mai confermati - Dopo la fine della storia con Alessandro Basciano, Sophie Codegoni ha un nuovo fidanzato? Come scrive ilsussidiario.net