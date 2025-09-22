Sophia Loren le immagini del compleanno con figli e nipoti | com’è oggi a 91 anni

Sophia Loren è tornata a mostrarsi in pubblico per celebrare un traguardo straordinario: i suoi 91 anni. L’attrice ha lasciato la sua villa di Ginevra, città in cui risiede da decenni, per festeggiare con i suoi affetti più cari in un noto ristorante locale. L’icona del cinema italiano ha voluto accanto a sé i figli Carlo Jr. ed Edoardo, insieme ad altri parenti e amici. Tra gli ospiti c’era anche la nipote Alessandra Mussolini, figlia della sorella Maria. Una presenza che sottolinea il legame familiare rimasto intatto negli anni. La serata è stata all’insegna della semplicità, ma anche della grande emozione, con la diva che ha spento le candeline su una torta scenografica circondata dall’affetto dei suoi cari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it