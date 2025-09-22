Sony rivela che integrerà sempre più l' IA negli anime e nei videogiochi | Abbiamo iniziato dal 2021

Anime e videogiochi non sono più soltanto divertimento, ma uno dei pilastri strategici di Sony. Il colosso nipponico, forte di successi planetari come Demon Slayer e Solo Leveling, punta ora sull'Intelligenza Artificiale per trasformare i processi creativi e rimanere al passo con una domanda mondiale sempre crescente. Il nuovo report 2025 di Sony rivela un piano ambizioso: integrare l'Intelligenza Artificiale nella produzione di anime e videogiochi. Obiettivo: ridurre tempi e costi, potenziare la creatività e consolidare il dominio del colosso giapponese nell'intrattenimento globale. IA al servizio di Sony Il rapporto aziendale 2025 di Sony illustra con chiarezza la rotta: l'Intelligenza Artificiale non sarà un semplice strumento accessorio, ma una leva fondamentale per ottimizzare i tempi di produzione e alleggerire il carico di lavoro dei creativi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

