Sono triste perché Pompei è stata distrutta | la frase della figlia di due anni diventa virale
Quando una madre americana ha chiesto alla figlia per quale motivo si sentisse triste, la bimba ha risposto con un sorprendente: "Perché Pompei è stata distrutta". Il video dell'insolita conversazione è diventato virale, scatenando i ricordi e l'ironia degli utenti, incluso il profilo social di History Channel: "Anche noi siamo ancora tristi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
