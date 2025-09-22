Sono causa del 36% di tutti i decessi | visite ed ecg gratuiti per prevenire le malattie cardiovascolari
In occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, Fondazione Onda ETS ripropone, per il quinto anno consecutivo, l’open week dedicato alle malattie cardiovascolari, in programma dal 26 settembre al 2 ottobre. L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere l’informazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Strada di Sant’Abbondio chiama in causa il Comune: i cassonetti sono spariti
Dr. Barbara Sturm e la skincare anti-infiammazione, principale causa di invecchiamento cutaneo: «Un modo facile per capire quali sono i prodotti aggressivi per la pelle è controllare se si possono usare in gravidanza»
Coma Cose in crisi a causa di un tradimento? Intanto sono state annullate alcune date del tour
Gli accertamenti a causa di un blocco renale. Le sue condizioni sono lievemente migliorate, ma non sarebbe ancora fuori pericolo di vita - facebook.com Vai su Facebook
Tre lavoratori sono morti e uno è disperso a causa di un’esplosione in un’azienda che smaltisce rifiuti in provincia di Caserta - X Vai su X
