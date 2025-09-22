Sondaggio politico Fratelli d’Italia cala e Pd fermo

Webmagazine24.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia cala, il Pd frena, il Movimento 5 Stelle cresce. E' il podio rappresentato dal sondaggio politico Swg che oggi, 22 settembre 2025, fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 se si andasse alle elezioni. Fratelli d'Italia, che si conferma ampiamente primo partito, cede lo 0,2%. La formazione guidata da Giorgia . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sondaggio - politico

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd in calo

Sondaggio Termometro Politico: Meloni vola ancora, chi crolla

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce con Pd e M5S

Pd e M5S risalgono nei sondaggi Fratelli d’Italia scivola di poco.

sondaggio politico fratelli d8217italiaSondaggio politico, Fratelli d’Italia cala e Pd fermo - E' il podio rappresentato dal sondaggio politico Swg che oggi, 22 settembre 2025, fotografa le intenzioni di voto per i ... cn24tv.it scrive

sondaggio politico fratelli d8217italiaSondaggi politici, Fratelli d’Italia in testa, bene anche Lega e M5s: quanti voti prendono i partiti - Bene la Lega che dopo il weekend di Pontida recupera tre decimi e sorpassa Forza Italia. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sondaggio Politico Fratelli D8217italia