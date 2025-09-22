Sondaggi Swg | Meloni in calo Schlein tiene Crescono Conte e Salvini – I dati alla vigilia del voto nelle Marche

A pochi giorni dall’inizio delle elezioni regionali d’autunno, che coinvolgeranno sette Regioni (si parte con Valle d’Aosta e Marche, poi Calabria, Toscana, Campania, Veneto e Puglia), i sondaggi politici di Swg per il TgLa7 evidenziano alcune variazioni nei consensi dei principali partiti italiani. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni cala al 30,2% (-0,2%), restando comunque saldamente la prima forza politica nelle indicazioni di voto. Il Partito democratico, guidato da Elly Schlein, al contrario, mantiene una stabilità nei consensi (21,9%), senza registrare variazioni significative, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, mostra un piccolo rialzo dello 0,2% e si attesta al 13,5%. 🔗 Leggi su Open.online

