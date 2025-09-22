Sondaggi politici Fratelli d'Italia in testa bene anche Lega e M5s | quanti voti prendono i partiti

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FdI è primo al 30,2%. Il Pd segue a otto punti di distanza. Bene la Lega dopo il weekend di Pontida. Cresce anche il M5s. Ecco l'ultimo sondaggio di Swg. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sondaggi - politici

