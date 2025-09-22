Sondaggi politici crolla il gradimento di Meloni e 6 italiani su 10 bocciano il governo

Tra i partiti le variazioni sono minime, con Fratelli d’Italia in testa davanti al Pd. Ma tra i leader qualcosa, almeno in parte, cambia. Così come nel livello di gradimento per il governo e per le opposizioni. Sono questi gli elementi che emergono dagli ultimi sondaggi e, in particolare, dalla rilevazione di Demos per Repubblica. Tra i partiti, i 5 Stelle sono praticamente gli unici in crescita rispetto alla precedente rilevazione, anche se di poco. Per quanto riguarda i leader, Giorgia Meloni resta in testa ma in netto calo rispetto allo scorso anno. Molto basso anche il gradimento per il governo, così come per le opposizioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, crolla il gradimento di Meloni e 6 italiani su 10 bocciano il governo

In questa notizia si parla di: sondaggi - politici

Sondaggi politici, i dati sono clamorosi: numeri mai visti prima

Sondaggi politici, FdI cala e il Pd cresce: quanto sono distanti e come andrebbero oggi le elezioni

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cala e Pd stabile

Sondaggi politici: Fratelli d’Italia si conferma il partito più solido, il Pd tiene mentre cresce l’astensione - X Vai su X

? SONDAGGI POLITICI, nelle Marche Acquaroli avanti al 50%: il centrosinistra di Ricci si ferma al 44,8 ? - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggi politici, cresce il Pd e accorcia lo stacco con Fratelli d’Italia: chi vincerebbe oggi; Sondaggi Politici vola M5s e crolla Calenda, male Meloni, Salvini e Pd; Sondaggi politici, Trump in calo: finita la luna di miele con l'elettorato? Dati peggiori tra i giovani.

Sondaggi politici: il PD dà segni di vita (forse), ma c'è davvero qualcosa da festeggiare? - Sondaggi politici SWG: il PD risale (di poco), ma c’è davvero da esultare? Scrive tag24.it

Sondaggi politici: Fratelli d’Italia si conferma il partito più solido, il Pd tiene mentre cresce l’astensione - Un sondaggio realizzato da Noto per Il Giornale fotografa la fedeltà degli elettori e i movimenti tra i partiti ... Segnala fanpage.it