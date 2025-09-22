Sommer o Martinez | chi è il portiere titolare dell’Inter? Chivu | Non vorrei che in futuro possa succedere qualcosa che ci lascia senza soluzioni

Erano tanti i temi attorno ai quali c’era curiosità prima della sfida tra Inter e Sassuolo, terminata 2-1 per i nerazzurri con il gol di Dimarco, l’autogol di Muharemovic e il gol di Cheddira a ridare speranza ai neroverdi nel finale. Dalla reazione dopo le due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus all’ esordio in campionato da titolare di Pio Esposito, fino a quello stagionale di Josep Martinez in porta, al posto di Yann Sommer. E proprio di questo Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn nel post gara: “ Ho mantenuto la promessa. Martinez ha la mia stima e l’ho già detto. Ho portieri validi, che si completano, aiutano, sono contento della sua prestazione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

