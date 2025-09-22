soluzione originale per il percorso della casentino bike

Arezzo, 22 settembre 2025 – Toccherà alla Casentino Bike mettere il sigillo all'edizione 2025 della Coppa Toscana Mtb., La classica del 5 ottobre a Bibbiena (AR), giunta alla sua 32esima edizione, concluderà anche il lungo cammino dell'Appennino Superbike, la sfida nazionale che sta fungendo da filo conduttore di tutta la stagione delle ruote grasse. Due appartenenze di spessore per la prova aretina, una delle più amate del calendario italiano della mountain bike che però è inserita anche nel Rampitek e nella Challenge Foreste Casentinesi, del quale fungerà anche in questo caso da prova di chiusura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

