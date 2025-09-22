Solo piano recital | Maria Gabriella Castiglione a Miglianico

Chietitoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 26 settembre, dalle ore 21, nella suggestiva cripta di San Michele Arcangelo, a Miglianico, c'è il concerto Solo piano recital di Maria Gabriella Castiglione.  . 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piano - recital

Maria Gabriella Castiglione solo piano recital a Fossacesia

Tra brani classici e moderni a Spoltore va in scena recital "Solo Piano" con Maria Gabriella Castiglione

Recital di piano di Andrea Bacchetti "Carte Blanche" a Santa Margherita Ligure

Solo piano recital: Maria Gabriella Castiglione a Miglianico; Solo Piano: il recital di Maria Gabriella Castiglione a Montereale; A Fano Adriano Maria Gabriella Castiglione con il recital SOLO PIANO.

piano recital maria gabriellaSolo Piano: il recital di Maria Gabriella Castiglione a Montereale - Sabato 13 settembre alle ore 21, presso la Sala Consiliare del Comune di Montereale (AQ), si terrà il recital "Solo Piano". Riporta laquilablog.it

Maria Gabriella Castiglione in tour con “Solo Piano Recital”: le date - REGIONE – Una rassegna di concerti a ingresso gratuito, in location di indubbio fascino, nelle quattro province abruzzesi con un’artista di spessore, la pianista Maria Gabriella Castiglione: sono ... Scrive abruzzonews.eu

Cerca Video su questo argomento: Piano Recital Maria Gabriella