Circa 50mila persone, secondo gli organizzatori, hanno manifestato tra le strade del centro di Napoli per chiedere lo stop al "genocidio in atto a Gaza". Al grido 'Blocchiamo tutto' il corteo ha prima occupato la stazione centrale, per poi proseguire fino al Molo Beverello dove sono riusciti a irrompere sui pontili. Davanti al Beverello è stato inscenato un blocco stradale che ha creato forti tensioni tra gli scioperanti e gli scooteristi che volevano passare a tutti i costi. Parolacce e spintoni ma nulla di più, i centauri sono tornati indietro e la manifestazione è proseguita a piazza Trieste e Trento, via Toledo per poi sciogliersi a piazza Dante. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Solito odio contro Meloni: a Napoli i ProPal bruciano la foto con Netanyahu | GUARDA