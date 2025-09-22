Solidarietà a Marco Battino C’è differenza tra non condividere un’opinione e impedire che venga espressa

Anconatoday.it | 22 set 2025

Ieri sera a Sirolo si sono verificati dei fatti molto gravi a seguito di un incontro del candidato Marco Battino. Battino ha ricevuto insulti e minacci a quanto riportato sui quotidiani locali. Ci sentiamo di inviare un messaggio di sostegno al giovane candidato e di solidarietà per gli insulti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

solidariet - marco

Regionali, Battino 'obiettivo zero studenti in tenda entro 2030' - Zero studenti in tenda entro il 2030" è uno dei progetti di Marco Battino, già assessore all'Università del Comune di Ancona e candidato indipendente nella lista di Forza ... Si legge su ansa.it

Battino candidato a Regionali 'a nome di tutto il Movimento' - Il Movimento Ripartiamo dai Giovani annuncia ufficialmente la candidatura di Marco Battino, presidente e fondatore del Movimento, alle prossime elezioni regionali nelle Marche. ansa.it scrive

