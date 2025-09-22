Solidarietà a Marco Battino C’è differenza tra non condividere un’opinione e impedire che venga espressa

Ieri sera a Sirolo si sono verificati dei fatti molto gravi a seguito di un incontro del candidato Marco Battino. Battino ha ricevuto insulti e minacci a quanto riportato sui quotidiani locali. Ci sentiamo di inviare un messaggio di sostegno al giovane candidato e di solidarietà per gli insulti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it