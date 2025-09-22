Una Regata del Conero nel segno della rivincita di Bluenext. Scalinata monumentale del Passetto e belvedere Virna Lisi al completo, ieri mattina, per assistere alla manifestazione velica più attesa di Ancona, giunta all’edizione numero 26. Come ogni anno centinaia di persone hanno raggiunto il Passetto per assistere alle emozionanti e concitate fasi della regata con doppia partenza, quella delle imbarcazioni da regata più performanti e poi la veleggiata delle vele bianche. Tutte insieme appassionatamente, quest’anno, con un percorso fino al Trave per le barche più piccole e fino alle due boe di Portonovo per tutte le altre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sole, mare e Regata del Conero. Bluenext si prende la rivincita