Sold out per la Festa dei pensionati di Confartigianato in Valtiberina | Oltre 200 partecipanti da tutte le vallate
Arezzo, 22 settembre 2025 – Oltre 200 persone hanno preso parte alla Festa provinciale del Socio Anap, ospitata nella cornice dell'Antico Borgo delle Rose di Gricignano (Sansepolcro). Un appuntamento molto partecipato che ha riunito associati provenienti non solo dalla Valtiberina, ma da tutta la provincia, confermando il valore di questa giornata come momento di incontro, informazione e condivisione. La mattinata si è aperta con un seminario divulgativo dedicato al benessere e all'invecchiamento consapevole. Tra i contributi più apprezzati, quello del fitoterapeuta Pietro Mascheri, che ha illustrato gli effetti benefici delle piante officinali nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: sold - festa
San Teodoro: 81mila euro per la festa. Stalli per le bancarelle: niente sold out
Sold out a Predazzo per la festa più attesa di tutta l’estate
Verso il sold out per una festa collettiva
Sold Out Festa della Birra al Terzo Tempo - facebook.com Vai su Facebook
Sold out per la Festa dei pensionati di Confartigianato in Valtiberina: Oltre 200 partecipanti da tutte le vallate; Spi Cgil Lecco, assemblee per i pensionati sui referendum; Sold out in poche ore il Gran Galà dello Spiedo 2024.
Sold out per la Festa dei pensionati di Confartigianato in Valtiberina: Oltre 200 partecipanti da tutte le vallate - Arezzo, 22 settembre 2025 – Oltre 200 persone hanno preso parte alla Festa provinciale del Socio Anap, ospitata nella cornice dell'Antico Borgo delle Rose di Gricignano (Sansepolcro). Si legge su lanazione.it
Pensionati in festa: arrivano gli aumenti. Ecco a chi spettano - Giugno 2025 porta con sé una notizia di sollievo per molti pensionati italiani, soprattutto per coloro che percepiscono pensioni minime o che beneficiano di maggiorazioni sociali. Scrive ilsussidiario.net