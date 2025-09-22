Sogliano un ‘posto medico’ per la Cri

La Croce Rossa di Sogliano al Rubicone può contare ora su una nuova struttura operativa: un posto medico avanzato donato dall’amministrazione comunale. L’Unità territoriale di Sogliano al Rubicone della Croce Rossa Italiana, Comitato di Cesena, ha organizzato ieri mattina in piazza Matteotti nel centro storico di Sogliano al Rubicone una grande manifestazione denominata "Vivi la Cri". La piazza è stata trasformata nel campo della Croce Rossa con mezzi e attrezzature del comitato e animazione per i bambini. Poi l’inaugurazione del posto medico avanzato donato dal Comune di Sogliano al Rubicone con il nastro tagliato dalla sindaca Tania Bocchini e la benedizione di don Stefano Bellavista parroco di Sogliano al Rubicone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

